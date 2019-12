Zaza litiga e Berardi piace sempre, incroci sull’asse Firenze-Torino-Sassuolo

Suggestioni, idee e incastri possibili. Il futuro di Simone Zaza è sempre più lontano da Torino dopo la lite con Mazzarri. All’attaccante hanno pesato, fino ad incrinare definitivamente il rapporto, le esclusioni con Inter e Genoa che hanno sancito la rottura definitiva e l’addio dell’attaccante a gennaio. La Fiorentina, in cerca dei gol mancanti di Pedro, ci pensa ma dovrà vedersela con il Sassuolo, club dove l’ex Valencia si è forgiato da giovane. La Nazione apre un duplice scenario: non solo l’interesse per Zaza, in caso di ritorno in neroverde Pradè potrebbe tornare alla carica per Domenico Berardi, altro grande obiettivo di mercato dei viola. Con una punta in più a disposizione De Zerbi potrebbe dare il suo placet a un divorzio con l’esterno che la Fiorentina aveva cercato già a giugno, salvo poi ritirarsi dopo la cifra chiesta dagli emiliani – 30 milioni -.