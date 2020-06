Nuovi dati sul valore dei calciatori più costosi post Covid-19:

Arriva il nuovo report dell’Osservatorio del calcio europeo. La nuova classifica stilata in base all’algoritmo Cies, tiene conto dell’emergenza Coronavirus sui nuovi valori dei calciatori più costosi dei primi top 5 campionati europei. Al comando di tale graduatoria troviamo l’attaccante del PSG, Kylian Mbappé, con un valore di ben 259 milioni di euro. In Italia, invece la top ten è comandata dai giocatori di Juventus e Inter con in testa De Light (104,7 milioni) e Lautaro Martinez (98,9 milioni)

Fiorentina

Tra le fila della Serie A, troviamo anche dei giocatori della Fiorentina. Il calciatore viola più costo è naturalmente Federico Chiesa con un valore però “di soli” 40,9 milioni di euro. Sempre in attacco c’è spazio anche per Patrick Cutrone, il pungiglione viene valutato con un cartellino pari a ben 24 milioni. Tra i giocatori trattti dal Cies troviamo anche due titolari della retroguardia viola: Milenkovic, obiettivo concreto del Milan (CLICCA QUA) , ha un valore stimato di 32,7 milioni, mentre il terzino spagnolo Lirola vanta un prezzo di quasi 20 milioni (19,2)