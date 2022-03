Il Cesena cambia DS e chiede consulenza a Barone: un nome in pole

I bianconeri avrebbero chiesto una consulenza a Joe Barone, d.g. della Fiorentina e grande amico dei proprietari Lewis e Aiello

Come riporta il sito corriereromagna.it, il Cesena è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa sostituire Moreno Zebi, ormai ad un passo dall'addio. I bianconeri avrebbero chiesto una consulenza a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e grande amico dei proprietari Robert Lewis e John Aiello (quest’ultimo ieri in tribuna al Franchi con moglie e figli per assistere a Fiorentina-Bologna 1-0).