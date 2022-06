I cento anni della sezione AIA Firenze: un evento con i big presenti e passati

Nata nel 1921 da un gruppo di arbitri fiorentini che si incontravano al Bar Grappolini (nell'attuale piazza della Repubblica), noto ritrovo di sportivi di varie discipline, la sua fondazione è stata parte integrante della nascita e dei fasti del calcio a Firenze. Nei suoi cento anni di storia alla sezione hanno dato prestigio grandi personaggi. Da Carlo Poderini ad Achille Pizziolo, da Artemio Franchi a Giulio Ciacci, fino a Gino Menicucci. Un percorso che, attraverso i decenni, è stato segnato, dalle gesta di figure come Giacinto Zoli e, per arrivare ai giorni nostri, Luciano Luci, oggi responsabile degli arbitri ucraini costretto a rientrare in Italia a causa del conflitto, e Gianluca Rocchi, il "top class" fiorentino con il maggior numero di gare nella massima serie, attuale designatore Can di Serie A e B. Con una tradizione dirigenziale che vede oggi una presenza importante, a partire dal vertice dell'Associazione Italiana Arbitri: un associato fiorentino, Duccio Baglioni, ricopre l'incarico di vice del Presidente nazionale Alfredo Trentalange.