Il Bologna ne prende 4 dal Bochum. Italiano: “Siamo stati troppo molli”

C'è ancora tanto da fare per il Bologna di Vincenzo Italiano, che oggi in amichevole ha incassato 4 gol dal Bochum

Prosegue la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano, anche se con qualche intoppo. Oggi i felsinei erano impegnati contro il Bochum, club di Bundesliga. La gara per l'ex tecnico viola è andata nel verso sbagliato, visto che il Bologna ha perso per 4-0 in modo netto [LEGGI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI DISPUTATE OGGI]. Italiano a fine gara non ha risparmiato critiche al gruppo: