Il Benfica rischia grosso, chiesti 3 anni di esclusione. Rui Costa prosciolto

Il Benfica potrebbe essere finito in un grande scandalo. La richiesta per le aquile è pesantissima, Rui Costa non rischia niente

Il caso attorno al Benfica potrebbe generare un vero e proprio terremoto nel calcio portoghese. Come riporta Calcio e Finanza la procura portoghese ha chiesto l'esclusione del club da ogni competizione per un periodo da 6 mesi fino ad un massimo di 3 anni. Il caso coinvolge alcuni ex dirigenti delle "aquile", tra cui Filipe Vieira, vecchio presidente. Al centro di tutto una serie di false operazioni con il Vitoria Setubal tra il 2016 e il 2019, atte a immettere soldi proprio in quest'ultimo club. Manuel Rui Costa però non ha nulla a che vedere con questa vicenda, dato che sono stati prosciolti dalle accuse