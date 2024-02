Il Benfica ringrazia Cabral: terzo gol consecutivo e semifinale di coppa raggiunta

Un altro gol, il terzo consecutivo ed il quarto nelle ultime sette partite, per Arthur Cabral nel Benfica. Come ormai ultimamente gli sta accadendo sempre più spesso, l'ex centravanti della Fiorentina è diventato una vera e propria arma letale per il club di cui è presidente Manuel Rui Costa. Stasera i biancorossi erano impegnati nel quarto di finale della Coppa di Portogallo in casa del Vizela e l'attaccante brasiliano ha siglato al 34' il gol del momentaneo 1-0, chiudendo un'azione di contropiede con un piatto destro sul secondo palo dal limite. Il match è poi finito 2-1 per il Benfica, che si guadagna in questo modo il pass per la semifinale dove affronterà lo Sporting Lisbona.