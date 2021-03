Il Benevento a corto di esterni: Depaoli out per un mese

Non solo Letizia, il Benevento perde anche Fabio Depaoli. Il laterale basso ex Samp ha dato forfait qualche giorno fa e gli esami, riporta Ottopagine.it, hanno evidenziato una lesione alla gamba destra che lo terrà fuori presumibilmente fin dopo la sosta. A questo punto Inzaghi, che deve fare a meno anche dell’ex Dabo, sembra costretto a riproporre con la Fiorentina il 3-5-2 visto nell’ultima uscita contro lo Spezia, accantonando la sua idea tattica preferita. Foulon e Barba sono gli unici due uomini disponibili per due posti.