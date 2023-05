Il Basilea a Firenze nero di rabbia: 13 giornate di squalifica tutte insieme!

Il giocatore si è scusato con un post su Instagram, ma non gli è bastato per evitare una maxi squalifica. Sono infatti arrivate le sanzioni della Swiss Football League, che ha inflitto ben otto giornate di squalifica al fratello di Granit dell'Arsenal. Squalifiche anche per gli altri due giocatori del Basilea espulsi: tre giornate ad Adams, due a Burger. Ovviamente, le squalifiche valgono solo per il campionato e non per la Conference, quindi i tre giocatori potranno essere regolarmente in campo giovedì al Franchi contro la Fiorentina.