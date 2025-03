Il Viola Club Valdichiana, in collaborazione con l'associazione "Storia Viola", ha organizzato una cena per celebrare i trionfi viola del 1996, a cui prenderanno parte molti ex viola protagonisti di quei successi

Il Viola Club Valdichiana, in collaborazione con l'associazione "Storia Viola", ha organizzato a Monte San Savino una cena per celebrare i trionfi viola in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana nel 1996, a cui prenderanno parte molti ex viola protagonisti di quei successi. Disponibili ancora alcuni posti. [CLICCA SULLE LOCANDINE PER INGRANDIRLE]