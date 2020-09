Ideal Club Incisa, riparte il settore giovanile. Lì ha mosso i primi passi Venuti – FOTO

A Incisa riparte il settore giovanile dopo diversi anni in cui si era fermato. Fra gli artefici di questa rinascita c’è Enzo Nannelli che, nel 2004, curò il passaggio di Lorenzo Venuti dall’Ideal Club Incisa alla Fiorentina.

Nannelli, siete pronti per ripartire?

“Sì, nel 2014 era stato cessato il settore giovanile e ci siamo organizzati. Abbiamo già trenta bambini che si stanno allenando. Siamo contenti. Abbiamo ristrutturato l’ambiente e lo abbiamo messo in sicurezza in virtù delle norme vigenti per la pandemia. I ragazzi son tutelati dai dirigenti e dagli allenatori, lavorano al campo quando non c’è la prima squadra”.

Qual è il vostro obiettivo?

“Vogliamo ripartire dalla scuola calcio e poi avere ancora più ragazzi. Il Coronavirus ci ha un po’ rallentati ma poi abbiamo deciso di cominciare il lavoro. Spero che l’anno prossimo si possano allestire undici squadre come ne avevamo in passato”.

Da voi è cresciuto Lorenzo Venuti che oggi gioca nella Fiorentina.

“Curai io il suo passaggio alla Fiorentina, allora eravamo affiliati a loro. Lorenzo è un ragazzo serio e in gamba. Ma oltre lui abbiamo in Serie C altri tre ragazzi che sono nati calcisticamente da noi. E’ una bella soddisfazione vedere i bambini che diventano uomini e professionisti.- A Lorenzo misi io la maglia viola ad un torneo per l’epifania (nella foto): quando gliela misi gli dissi di portarla in Serie A. E lui c’è riuscito”.

