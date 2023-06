Icardi verso il ritorno in Italia? L’indizio di Wanda e la situazione sul mercato

L'estate dei grandi bomber che cambiano casacca vedrà inevitabilmente coinvolto anche Mauro Icardi . L'attaccante argentino ha chiuso una stagione in prestito al Galatasaray tornando letale come ai tempi dell'Inter chiudendo con 23 gol e 8 assist in 26 partite , praticamente più di un gol ogni 90 minuti, ma fra 4 giorni tornerà ufficialmente a disposizione del Paris Saint Germain con cui è sotto contratto ancora per una stagione a 9 milioni di euro di ingaggio. Un ritorno a Parigi che né lui, né soprattutto la compagna e agente Wanda Nara vogliono prendere in considerazione aprendo un'estate di mercato che si prospetta torrida.

C'è l'indizio

Proprio il ruolo di Wanda potrebbe essere centrale nelle decisioni dell'attaccante. La showgirl argentina non ha mai nascosto la volontà di tornare a vivere in Italia e la storia social, prima postata e poi cancellata poco dopo di una giovane Wanda in posa davanti al Duomo di Milano accompagnata dalla scritta "Milàn" con una clessidra. Un messaggio criptico, ma che ha fatto accendere il popolo milanista che sogna il più grande dei tradimenti con il passaggio dell'ex-capitano nerazzurro in rossonero proprio qualche giorno dopo lo "scippo" completato da Marotta e Ausilio per Marcus Thuram. Tuttavia, l'argentino non rientra nei parametri rossoneri sia per età sia per costo. Wanda ha detto no all'Arabia, la Juve dovrebbe disfarsi di Vlahovic. Il Galatasaray, intanto, sta cercando di comprarlo.