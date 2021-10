Icardi, la telenovela continua. E adesso sparisce dai social…

La telenovela della famiglia Icardi continua. Adesso l'ex attaccante dell'Inter sembra che sia scomparso dai social

La telenovela legata a Mauro Icardi sembra non avere una fine. Prima la crisi, poi il riavvicinamento con la moglie Wanda Nara. Adesso sembrerebbe che l'ex attaccante dell'Inter sia sparito dai social. Infatti, la punta del PSG ha cancellato il suo profilo Instagram. Ancora non se ne conosce il motivo. Quello che possiamo confermare è che, cercando il profilo dell'argentino sul social, appare la scritta: "Spiacenti, questa pagina non è disponibile". Cosa sarà successo adesso? Un allontanamento a causa dei tanti messaggi ricevuti nell'ultimo periodo?