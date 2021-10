Fiorentina-Spezia, probabili formazioni: tre rientri dall’inizio fra i viola

Marcia di avvicinamento verso la gara in programma domenica al Franchi contro lo Spezia. Vincenzo Italiano sarà costretto nuovamente a fare a meno di Nico Gonzalez, positivo al Covid. Fuori anche Pulgar e Dragowski per infortunio, oltre a Kokorin, ancora a parte nell'allenamento di oggi. In difesa, davanti a Terracciano, tornerà titolare Odriozola. Confermatissimi Milenkovic e capitan Biraghi, mentre l'altro posto al centro della retroguardia viola se lo giocheranno, come sempre, Quarta, Igor e Nastasic.