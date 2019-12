Ibrahimovic al Milan, la scelta è fatta. Mancano pochi dettagli

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan. Ieri anche il Bologna si è defilato per bocca di Walter Sabatini (“solo una bella suggestione. Ha fatto altre scelte”) come già aveva fatto Commisso nei giorni scorsi. Ci sono ancora questioni economiche da definire, legate soprattutto alla formula proposta, secondo la quale le parti si legherebbero soltanto per i primi sei mesi, con la possibilità di rinnovare in base all’andamento del campionato. Ma salvo colpi di scena Ibra vestirà ancora la maglia rossonera (ma secondo altri occhio al Napoli).