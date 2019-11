Ibra, sentite Sabatini: “Al Bologna si può fare, verrebbe per Sinisa”

Walter Sabatini infiamma il cuore dei tifosi del Bologna dopo la sconfitta contro l’Inter. I rossoblu sono infatti fra le squadre cui è stato accostato Zlatan Ibrahimovic insieme a Napoli e Fiorentina (ANCHE SE PRADÈ HA SMENTITO). Queste le sue parole molto chiare nel post-partita:

Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto speciale che ha con Sinisa. Non è un’operazione impossibile, si può fare e sarebbe per una questione di affetto fra i due. Lui vorrebbe aiutare Mihajlovic e siamo pronti a fare di tutto perché si realizzi questa follia.