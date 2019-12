A giro per l’Italia calcistica è conosciuto come “lo specialista delle promozioni” (quattro quelle dalla B alla A sulle panchine di Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo). Qualcun’altro lo chiama “cagnaccio”. A Firenze è semplicemente Beppe, quello che picchiava per noi. Ecco, Giuseppe Iachini è ancora oggi, da allenatore, quel lottatore duro e puro che non molla mai. Non è un fenomeno, ma la sua grinta potrebbe dare la scossa ad una squadra fragile ed impaurita. In attesa di saperne di più sul suo possibile ritorno alla Fiorentina, cosa ci raccontano di lui le ultime esperienze professionali?

Negli ultimi tre anni Iachini è stato alla guida dell’Udinese da inizio stagione 2016/2017, mentre nel 2017/2018 e 2018/2019, anche se a campionato in corso, rispettivamente del Sassuolo (obiettivo salvezza centrato) e dell’Empoli (esonerato a marzo). Avventure non proprio esaltanti, come dimostra la media di 1,08 punti a gara calcolata su 50 partite complessive (8 in bianconero, 26 in neroverde e 16 in azzurro). Meglio dello 0,85 di Montella dall’inizio della sua seconda esperienza a Firenze, ma comunque numeri da salvezza risicata. Sul piatto, ovviamente, va messo anche il valore delle squadre allenate e, nei casi di Empoli e Sassuolo, il fatto di aver “ereditato” squadre progettate da altri. Il problema è che si tratta anche del caso della Fiorentina…