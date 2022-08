I viola faticano a trovare il giusto ritmo. Il precedente di un anno fa

I viola, ad una settimana dall'esordio in campionato, sono quasi nelle stesse condizioni dell'anno scorso

Redazione VN

Dopo il ritiro di Moena, nel quale la Fiorentina ha vinto tutte le amichevoli disputate contro squadre di categorie inferiori, i viola, a partire dalla trasferta in Austria, hanno cominciato ad alzare l'asticella, e negli ultimi impegni contro squadre nettamente più blasonate si è cominciato a vedere il reale stato di forma della Fiorentina.

In Austria e Spagna

Nella prima amichevole austriaca contro il Galatasaray infatti la Fiorentina cominciò in netta salita, subendo le iniziative dei turchi nei primi 20 minuti. Piano piano la Fiorentina riuscì a prendere campo e nella seconda parte della prima frazione si vide qualcosa di buono, vanificato però dal raddoppio del Galatasaray. La condizione fisica sembrò migliorare in questo caso nella seconda frazione di gioco, dove i viola apparvero più volenterosi.

Contro il Qatar, invece, la Fiorentina ha fatto drizzare le antenne ad alcuni addetti ai lavori. La viola, non riuscì a schiodarsi dallo 0-0, infatti, contro la selezione qatariota, segnalando un primo campanello d'allarme. In primis, sul banco degli imputati c'è finita la solita mancanza di lucidità della squadra che, come ormai da diversi mesi, non riesce a concretizzare le occasioni create.

Infine, l'ultimo impegno col Betis ha evidenziato i problemi in difesa e sempre in fase realizzativa dei viola, i quali sono apparsi dinamici nei primi quindici minuti di gioco, per poi affievolirsi via via, a parte qualche guizzo degli esterni e l'incornata di Jovic.

Il precedente

Anche un anno, proprio di questi tempi, la Fiorentina disputò due amichevoli deludenti: contro l'Espanyol, squadra per la verità meno pericolosa rispetto all'attuale Betis, e contro il Montevarchi. Contro gli spagnoli i viola giocarono una gara senza grandi emozioni, una gara che sancì l'esordio al "Franchi" per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La partita vide due squadre imballate fisicamente, ed viola ancora lontani dalla brillantezza e dalla giusta condizione. Dopo lo 0-0 il match finì ai rigori, con i gigliati che non sbagliarono con Vlahovic, Sottil, Saponara e Benassi. I due errori degli spagnoli (con una bella parata di Dragowski) consegnarono poi il trofeo della 'Unbeatables Cup' ai viola.

Anche contro il Montevarchi la Fiorentina disputò un'amichevole quasi esattamente un anno fa, ed il match contro l'allora neo-promossa in Lega Pro, finì a rete inviolate. Una Fiorentina, quindi, che anche lo scorso precampionato faticò ad ingranare, sperando che sia di buon auspicio, visti i risultati della scorsa stagione che ha riportato i viola in Europa dopo 5 anni, per l'annata sportiva che sta per iniziare.