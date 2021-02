Dejavù in salsa viola al 33° di Atalanta-Torino, terzo anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il protagonista è Andrea Belotti: l’attaccante granata – sul risultato parziale di 3-0 per i padroni di casa – parte in velocità e accerchiato da tre difensori dell’Atalanta, perde l’equilibrio e cade a pochi metri dall’area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara Fourneau, che fischia il fallo a favore del Toro e ammonisce il difensore nerazzurro Romero. Belotti, reduce dalla sceneggiata che la settimana scorsa aveva portato all’espulsione di Milenkovic, stavolta reagisce in maniera diametralmente opposta: dice all’arbitro che Romero non l’ha toccato e così viene tolta l’ammonizione, oltre alla punizione.