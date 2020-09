I Della Valle rientrano nel calcio? I rumors sul possibile acquisto della Salernitana

Diego e Andrea Della Valle possono rientrare nel calcio? Difficile immaginarlo dopo la cessione della Fiorentina seguita ad alcuni anni di distaccamento dalle vicende pallonare, ma da Salerno c’è chi parla di un incontro fissato per giovedì per valutare l’acquisto del club di Lotito. Il sito salernosport24.it ipotizza addirittura la presenza del governatore della Regione Campania De Luca, per sondare l’eventuale progetto dei fratelli Della Valle. Che intanto costruiscono uno stadio… nelle Marche.