I Della Valle come la Roma: Tod’s esce da Piazza Affari

L’uscita dalla Borsa della Roma non è stata una scelta episodica. Sono in tanti a seguire la scelta fatta dalla società dei Friedkin, in primis un’altra famiglia che con il calcio ha avuto tanto a che fare. Secondo quanto riporta Agi, i Della Valle hanno annunciato un'Opa volontaria sulle azioni di Tod's, ad un prezzo di 40 euro per azione, con un premio del 20,4% sulla chiusura di ieri. Con questa mossa, si punta ad acquistare il 25,55% delle azioni della società di punta della famiglia e raggiungere il 90% delle quote. In questo modo gli ex proprietari della Fiorentina avranno modo di accedere al delisting dal mercato e potranno uscire da Piazza Affari.