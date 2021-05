I convocati di Nicolato per l’Europeo Under 21: ci sono Maleh e Ranieri

I due 'Viola in Prestito' faranno parte della spedizione Azzurra

Vigilia per gli azzurrini del CT Nicolato che domani affronteranno il Portogallo per i quarti di finale dell'Europeo Under 21. Il tecnico ha diramato l'elenco dei convocati tra i quali appaiono anche i "Viola" Ranieri e Maleh: