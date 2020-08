I consigli di Romulo: “Fiorentina, prendi Pato! Chiesa non può giocare a tutta fascia”

Dopo le parole di ieri, l’ex viola Romulo è entrato ancora più nel dettaglio dei temi di Fiorentina parlando a Radio Bruno:

La Fiorentina mi ha cambiato la vita. Sarò sempre grato a Firenze e i tifosi, sono stati due anni meravigliosi. La piazza è ambiziosa e merita grandi soddisfazioni, quando c’è un cambio di proprietà bisogna dare il tempo per costruire. Sicuramente la Fiorentina è tra i club più importanti in Italia e deve giocare sempre in Europa. Chiesa esterno a tutta fascia? Non lo vedo molto in quel ruolo, l’ho visto da vicino nella partita contro il Brescia e sembrava un giocatore fuori luogo. Lui è uno degli attaccanti più forti d’Italia e deve stare più vicino alla porta, se fa il quinto deve spendersi in fase difensiva. Ribery? Con la palla tra i piedi è impossibile prenderlo, è davvero un fenomeno e mi ha impressionato perchè sembra un ragazzino di 25-26 anni. Vede sempre la giocata prima degli altri. Pedro? Il primo anno in Italia per uno straniero è sempre difficile. Sei mesi è troppo poco tempo per imparare la lingua e ambientarsi. Un consiglio per la Fiorentina? Prenderei Pato, ha fatto molto bene con il San Paolo, ho visto che l’ha cercato il Genoa, sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina.