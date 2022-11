I calcianti ‘rossi’ compiono un grande gesto

Quando il calcio storico fiorentino e i suoi calcianti fanno parlare di sé non per il gioco da molti considerato violento, ma per un gesto che fa loro onore. E' accaduto questa mattina quando Brando un bambino di 9 anni con delle difficoltà motorie grazie al grande cuore dei calciati rossi, ha potuto realizzare il suo grande sogno: poter vedere la sua Firenze dall'alto della Cupola del Duomo. Un sogno per lui impossibile da realizzare visto che non avrebbe mai potuto salire da solo i 500 scalini che servono per arrivare sulla sommità della cupola del Brunelleschi. Ecco tutto questo grazie ai calcianti rossi del calcio storico è stato reso realtà e Brando ha avuto la più grande gioia della sua vita.