Hübner: “Conferma Montella mi ha sorpreso. Balotelli? Con la giusta testa…”

Dario Hübner è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Tanti i temi affrontati dall’ex bomber:

La Fiorentina e’ una squadra molto forte che sta prendendo forma sempre con più consistenza, Ribery è un campione, un giocatore che può cambiare la partita in ogni momento. Non mi aspettavo la conferma di Montella dopo la delusione della stagione passata. Le partite di inizio stagione però dimostrano che i problemi dello scorso anno forse erano altri.

Brescia? La squadra esprime un calcio propositivo, lo ha dimostrato anche lo scorso anno vincendo la categoria. Balotelli ha tutte le carte in regola per fare bene, deve essere la ciliegina sulla torta di questo progetto. La voglia è quella giusta, se mantiene tutte le premesse può essere anche l’attaccante della nostra nazionale. SERVIRA’ UN SUPER DRAGOWSKI PER FERMARE L’ATTACCANTE