Hornyak: “Dobbiamo sfruttare la condizione fisica. Ecco il nostro segreto”

L'allenatore della Puskas Akademia ci racconta la filosofia del club e su come possano sfruttare i punti deboli della Fiorentina

"Ho molto rispetto per la Fiorentina e i suoi risultati. Parliamo di una grandissima squadra, e noi dovremo dare il massimo in queste gare. La Fiorentina ha cambiato mentalità di gioco, allenatore e giocatori. Palladino ha cambiato molto rispetto a Italiano e hanno poche partite nelle gambe. Noi dovremo sfruttare la loro preparazione diversa dalla nostra per fare risultato già da domani. Ma sappiamo che sarà una sfida dura"