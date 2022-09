Hellas Verona, Verdi: “A pieno regime dopo la sosta”. Ma con la Fiorentina…

Il giocatore dell'Hellas Verona, Simone Verdi, ha risposto in conferenza stampa di presentazione alla domanda 'Quando tornerai in campo?', rispondendo "A pieno regime dopo la sosta". Domenica, come ricorda il Corriere di Verona, c'è Fiorentina-Hellas Verona e in base a quello che sarà l'andamento del match il giocatore potrebbe comunque anticipare i tempi e bruciare i tempi del suo recupero.