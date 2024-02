Hamrin: a Palazzo Vecchio la richiesta di intitolargli la tribuna del Franchi

In seguito alla morte di Kurt Hamrin, Alessandro Draghi, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia, ha annunciato l'intenzione di portare il suo ricordo in Palazzo Vecchio. Domani - dice Draghi - "lo ricorderò in consiglio comunale sia da giocatore che da allenatore della Settignanese. Lancerò un appello e depositerò un atto per chiedere di intitolargli la Tribuna dello Stadio Artemio Franchi, dopo il restyling".