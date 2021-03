Guidolin: “Prandelli è stato un signore a dimettersi. Lo capisco molto”

Francesco Guidolin, oggi commentatore ed opinionista per DAZN, ha voluto commentare le dimissioni di Cesare Prandelli. Queste sono le sue dichiarazioni raccolte nell’intervista di calciotoday.it:

Lo capisco perfettamente ma non posso giudicare perché non conosco la sua intimità. Penso però che abbia ponderato bene il presente ma soprattutto il futuro. Ha tolto il disturbo con grande signorilità. In un paese come il nostro in cui le dimissioni le danno in pochissimi, quando trovi persone che non sono attente solo all’aspetto economico è sempre una scelta da rispettare. Soprattutto, è una scelta signorile