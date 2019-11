Guidi rivela: “Cessione Zaniolo, vi spiego il motivo. Mancini non mi sorprende”

Federico Guidi, ex tecnico delle giovanili viola da poco esonerato dal Gubbio (Serie C), ha parlato ai microfoni di NSL Radio. Queste le due parole su due talenti usciti dalla cantera della Fiorentina: “Mancini alla Roma non mi sta stupendo. L’ho allenato a lungo a Firenze e all’inizio giocava in mezzo al campo. Ha sempre avuto buoni piedi. E’ stato bravo a crescere senza perdere le sue qualità.

Zaniolo? Era già molto bravo in viola, ha sempre dimostrato di avere buone caratteristiche tecnico-tattiche. Non è stato scelto per proseguire con la Fiorentina perché era indietro fisicamente, ma ora c'è il rimpianto di non averlo tenuto. Quella scelta gli ha dato la giusta spinta emotiva per esplodere definitivamente nei professionisti". Infine, anche una battuta su Jordan Veretout: "Ha dimostrato di essere un calciatore moderno, la Roma è fortunata ad averlo tra le proprie fila".