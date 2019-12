Guidi racconta: “Castrovilli un orgoglio. Date tempo a Vlahovic”

“Vedere Castrovilli giocare così e in nazionale è motivo di soddisfazione. Gaetano ha sempre avuto grandi potenzialità, sa cosa significa il sacrificio e l’umiltà”. Lo ha detto Federico Guidi, ex allenatore della Fiorentina Primavera, intervenuto oggi a Lady Radio. Così sul momento dei viola: “La partita di coppa può portare entusiasmo, ma ora c’è bisogno della Fiorentina migliore per fare punti nelle prossime tre gare (CALENDARIO). Vlahovic? Gli è stato dato il peso dell’attacco, ma non si può volere tutto e subito. Deve avere il tempo di sbagliare”. INTANTO LA FIORENTINA PENSA A KESSIE