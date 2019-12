Anche la Fiorentina su Kessié: ecco quanto lo valuta il Milan

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per gennaio. Nel mirino non ci sarebbe solo Emre Can della Juventus, ma anche Franck Kessié del Milan, titolare a Parma, ma ormai scalzato da Krunic. Come scrive Tuttosport, sull’ex Cesena e Atalanta ci sarebbero anche Napoli, West Ham e Wolverhampton. Il club rossonero lo valuta 30 milioni, cifra che permetterebbe al Diavoo di mettere a bilancio una buona plusvalenza.

