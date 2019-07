Guidi mette il dito nella piaga: “Fiorentina, che errore con Mancini”

Dopo l’esperienza con l’Italia Under 19, Federico Guidi è pronto ad iniziare la sua prima avventura alla guida di un club professionistico, cioè il Gubbio (Serie C). La sua squadra affronterà oggi pomeriggio la Roma in amichevole, dove è appena arrivato Gianluca Mancini, da lui allenato nelle giovanili della Fiorentina: “L’ho allenato nei Giovanissimi, l’ho riavuto negli Allievi, e poi di nuovo in Primavera. Gianluca è un pezzo di cuore, un ragazzo con cui ho instaurato un rapporto eccezionale. E sono contentissimo che la sua carriera sia diventata un crescendo continuo” ha detto Guidi al Romanista, sottolineando lo sbaglio commesso dalla Fiorentina: “Quando i giocatori escono dal campionato Primavera, può capitare di commettere degli errori. E credo che Mancini possa a tutti gli effetti essere considerato uno di questi: è uno dei giovani difensori più promettenti del campionato italiano. Basta vedere quanto lo ha pagato la Roma, tra l’altro”.

