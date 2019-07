Cognigni su Chiesa: “Nessuno autorizzazione a parlare con la Juve. Se qualcuno lo dice, lo quereliamo”

Su Italia Oggi c’è un’intervista realizzata con Mario Cognigni, ex presidente della Fiorentina durante la gestione Della Valle:

Noi non abbiamo dato nessuna autorizzazione; ho parlato solo una volta con il padre, Enrico Chiesa, per studiare come difendere Federico dalle accuse infamanti di Giampiero Gasperini, che lo voleva qualificare come cascatore. Se qualcuno dice che abbiamo autorizzato la Juventus a parlare con Federico o con il padre o con qualunque altro, lo quereliamo.