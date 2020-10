Guerini: “Perplesso dalla Fiorentina, i nuovi sono poco adatti. Chiesa? Non è cresciuto”

Grande ex viola e oggi responsabile dell’area tecnica del Catania, Vincenzo Guerini ha parlato così a Radio Sportiva:

Chiesa? L’unica cosa che mi lascia perplesso è che negli ultimi due anni non ha fatto grandi progressi. Due anni fa avrei scommesso in una sua esplosione da tutti i punti di vista, invece mi è sembrato che la sua crescita si sia fermata. Questo è un momento fondamentale per la sua carriera, alla Juventus avrà l’occasione della vita ma anche una responsabilità che alla Fiorentina non aveva. La nuova Fiorentina? Non mi aspetto grandi cose. Amrabat mi ha colpito molto a Verona, ma davanti alla difesa è penalizzato, Borja Valero non credo possa incidere molto sia per l’età e perchè si esalta in una squadra di palleggiatori e la Fiorentina non lo è. Lo stesso vale per Callejon che ha bisogno di un sistema di gioco diverso. Spero almeno che i viola non ripetano gli ultimi campionati di sofferenza.