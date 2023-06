Guerini avvisa il Napoli: “Paulo Sousa? Ottimo allenatore, ma pessima persona”

Con la permanenza di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, ha preso corpo negli ultimi giorni la candidatura di Paulo Sousa per la panchina del Napoli. Un'ipotesi forte e suggestiva per il tecnico portoghese che si è rilanciato a Salerno dopo alcune esperienze decisamente negative. Il suo carattere è stato spesso un limite per l'ex viola come dimostra l'intervista rilasciata in queste ore da Vincenzo Guerini, club manager della Fiorentina quando arrivò Sousa. A Radio Marte il dirigente ne ha parlato in questi termini: