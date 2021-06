Guai per Ancelotti: il fisco spagnolo vuole sequestrargli lo stipendio

Dalla Spagna: Mister Ancelotti rischia di vedersi sottratto il salario

Carlo Ancelotti rischia di vedersi sequestrare lo stipendio che riceverà dal Real Madrid. È questa la richiesta formalizzata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate spagnola al club madridista per recuperare il debito di 1.420.120,51 euro maturato dall’allenatore nei confronti del fisco negli anni 2014 e 2015, quando allenò per la prima volta i Blancos. El Mundo scrive che che l’Agenzia delle Entrate vorrebbe aggredire il suo stipendio per recuperare la maxi-cifra che, secondo la ricostruzione dell’Agenzia, Ancelotti avrebbe dovuto versare.