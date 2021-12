Guagni lascia l’Atletico: “Voglio trovare un posto dove poter esprimermi al meglio”

L'ex capitana della Fiorentina saluta il club spagnolo

"La mia avventura a Madrid termina qua, è stato un anno e mezzo intenso, ho provato in tutti i modi a lasciarvi qualcosa di mio! Abbiamo vinto una Supercoppa di Spagna e lottato in Champions, vinto il primo derby contro il Real Madrid e queste sono esperienze che mi porterò per sempre dentro! È giunto il momento per me di andare avanti e trovare un posto dove possa esprimermi al meglio! Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi dell’Atletico che dal primo minuto mi hanno fatto sentire come a casa, avete riconosciuto in me una di voi, pronta a dare sempre il massimo per difendere i colori che indosso e lottare per i nostri sogni! Ringrazio e saluto tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa bella avventura e vi auguro di raggiungere tutti i vostri obiettivi! Sicura di rincontrarvi tutti un giorno, #aupaatleti Alia".