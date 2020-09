Sono due i giocatori squalificati dopo la seconda giornata di campionato. Si tratta, come si legge sul comunicato del Giudice Sportivo, di Simone Iacoponi del Parma e Adrien Rabiot della Juventus. Nessuna sanzione per la Fiorentina, che vede però la seconda ammonizione in altrettante giornate per Federico Ceccherini. Insieme a lui Frabotta, Gabbia, Kucka, Sansone e Tonelli.

