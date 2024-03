Grull tiene fede al suo cognome: escluso dall’Austria per cori omofobi

Vi ricordate di Marco Grull? Il giocatore che mise in difficoltà la squadra di Italiano. E' stato escluso dalla nazionale austriaca per cori omofobi

Come riportato da Sky tre giocatori del Rapid Vienna sono stati ripresi mentre urlavano alcuni cori omofobi dopo il successo nel derby contro l'Austria Vienna. Oltre a Guido Burgstaller e Niklas Hedl, c'è anche un ex obiettivo viola, Marco Grull. L'esterno austriaco è stato più volte accostato alla Fiorentina dopo che nel preliminare di Conference mise in difficoltà la squadra di Italiano. In queste ultime ore i tre giocatori austrici sono stati esclusi dai convocati della nazionale, in vista delle amichevoli con Slovacchia e Turchia. Il Ct Ralf Rangnick ha poi voluto giustificare la sua decisione: