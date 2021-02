Gregucci: “Kokorin? Qualche interrogativo ma il ragazzo ha talento, vi spiego”

Angelo Gregucci, ex tecnico dell’Alessandria e storico vice di Mancini, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Durante Stadio Aperto tra i tanti argomenti trattati anche le prospettive del Viola Kokorin, allenato ai tempi allo Zenit:

C’è qualche perplessità su un ragazzo che ha talento, qualità e velocità, ma l’adattamento non è scontato. La storia dice che ci sono sempre state difficoltà coi russi. Il Kokorin che conosco io può far bene in Italia ma deve capire rapidamente cosa gli viene chiesto. La Serie A richiede applicazione tattica e sacrificio.