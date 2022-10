Gregucci: “Dominio Lazio a Firenze ad eccezione dei primi minuti”

Intervenuto a Lazio Style Radio, il doppio ex di Fiorentina e Lazio, Angelo Gregucci , ha commentato la vittoria della squadra biancoceleste per 4-0:

"La Lazio riconosce le gare di campionato benissimo. In Europa League fa ancora un po' di fatica, ma penso sia solo un aspetto mentale, perché non reputo che lo Sturm Graz vale più di molte squadre di Serie A. In Italia la squadra gioca con il pilota automatico, anche se ieri i primi minuti sono stati difficili, dal momento che sono state concesse delle opportunità alla Fiorentina, per il resto è stato dominio. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma la Lazio l'ha letta bene, soprattutto perché i viola erano dentro il match, loro hanno un problema con i gol, non segnano neanche con le mani. La lettura della Lazio è stata fantastica, la Fiorentina pressava forte anche con i centrocampisti, la squadra di Sarri ha saputo eludere il pressing e aprirsi gli spazi per fare male. La Lazio ha saputo capire dove era superiore alla Fiorentina e lì ha vinto la partita. Tecnicamente hanno sbagliato meno rispetto a giovedì, facendo anche giocate importanti".