Graziani: “Scudetto con Vlahovic? Non scherziamo. EL è il massimo”

Il grande ex viola: "Credo che Vlahovic non andrà via a giugno perchè vuole arrivare a scadenza"

Redazione VN

La provocazione l'ha lanciata ieri Mario Sconcerti: trattenendo Dusan Vlahovic, la Fiorentina potrebbe puntare anche allo scudetto tra un paio d'anni. Che ne pensa Ciccio Graziani? Ecco le sue parole a Radio Bruno:

"Fiorentina da scudetto se tiene Vlahovic? Stimo Sconcerti, ma in questo momento pensare allo scudetto è assurdo. Vlahovic si sta rivelando un attaccante straordinario destinato a diventare probabilmente uno dei più forti del mondo, ma per lottare per lo scudetto devi cambiare 20 giocatori. Godiamoci il momento e stiamo con i piedi per terra. Il massimo a cui possiamo aspirare al momento è l'Europa League. Il futuro di Dusan? Io credo che lui vorrà andare a scadenza".