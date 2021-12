Barone: “Sogniamo l’Europa. Ikoné ci piace, sarebbe ideale. Vlahovic…”

Le parole del d.g. viola in un'intervista rilasciata a La Repubblica

"Italiano? La società lavorava per prendere Italiano, lui ha portato le idee di gioco propositive e avvolgenti, la squadra ha risposto mettendosi a disposizione e dimostrando che poi non era così scarsa rispetto a un anno fa.

Cosa mi aspetto dal 2022? Uno dei sogni è inaugurare il Viola Park, ovvero il nuovo centro sportivo di tutto il club, maschile e femminile insieme. Un gioiello unico in Italia e anche in Europa. Stanno già tirando su le future tribune. Sarà fantastico. Poi è chiaro, tutti speriamo di tornare in Europa e sarebbe ipocrita non ammetterlo. Mi immagino una Fiorentina molto competitiva".