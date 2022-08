Graziani rivela: “Belotti-Viola, c’è stato un contatto. E su Cabral vi dico…”

Così Ciccio Graziani a Radio Bruno sull'inizio del campionato e i temi del mercato viola: "Come tutte le squadre, anche la Fiorentina ha qualche piccolo problema. Soprattutto la condizione di Cabral e Jovic, però sono molto fiducioso. La Fiorentina di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso, la rosa è più ampia. Mi entusiasma il nome di Lo Celso, mi piace da morire e se dovesse arrivare farebbe fare un salto di qualità alla squadra".

"Belotti? So che la Fiorentina ha parlato con il suo entourage e molto probabilmente qualcosa è andato storto. Io Belotti l'avrei preso, ma poi è arrivato Jovic e mi va benissimo. Inoltre non accantonerei Cabral, l'ho visto anche in allenamento e mi ha dato buone sensazioni. Se dovesse ingranare, la Fiorentina avrà un'altra risorsa importante".