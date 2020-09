Graziani punge il Toro: “A Firenze sembrava una mucca camuffata”

Superato l’incidente domestico che lo aveva costretto in ospedale, Ciccio Graziani ha commentato dagli studi di Mediaset la partita tra le sue ex squadre Fiorentina e Torino, puntando il dito sulla prestazione negativa dei granata: “Più che un Toro mi è sembrata una mucca camuffata. A Firenze non è sceso in campo, è rimasto a casa, solo così si spiega la brutta prestazione” le parole riportate da Tuttosport.