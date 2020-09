Graziani racconta: “Ho 11 costole rotte, 6 vertebre fratturate e la milza ko. Mi è andata bene”

A Tuttosport, l’ex viola Ciccio Graziani ha raccontato l‘incidente che ha avuto mentre stava riparando una rete di recinzione ed ha fatto un volo di 6-7 metri. “Ho 11 costole rotte, 6 vertebre fratturate e la milza ko. Ma mi è andata bene” ha raccontato al quotidiano di Torino. E poi ancora: “Per fortuna non ho sbattuto la testa e sono caduto sull’erba sintetica e non sul cemento” ha aggiunto il grande Ciccio che spero di passare nel giro di pochi giorni dalla terapia intensiva alla medicina generale. L’ex viola non ha perso la sua proverbiale voglia di sorridere e scherzare: “Mi dovrete sopportare un altro po’, ho la pelle dura”.

