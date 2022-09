Graziani non ha dubbi: “Rigoristi e portiere, così non va”

Al Pentasport di oggi su Radio Bruno è intervenuto anche Ciccio Graziani. Queste le sue parole sulla Fiorentina, ripartendo dalla vittoria col Verona: "Possiamo e dobbiamo giocare meglio, ma in un momento di difficoltà l'importante era vincere. In questo momento Kouamè è l'attaccante migliore. Però Italiano ha il dovere di recuperare assolutamente le due punte. Jovic e Cabral non stanno facendo bene e ho detto altre volte che per Jovic c'è anche una questione tattica, non ha le caratteristiche per giocare da solo in attacco".