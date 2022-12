Graziani: “Fiorentina già competitiva. Mercato di gennaio sposterà poco”

"Amrabat sta facendo bene, ma da qui a definirlo miglior centrocampista del Mondiale andiamoci piano. Sicuramente è un bene per la Fiorentina vederlo in queste condizioni. Poi però giocatori incedibili non ne esistono, se ti arriva un'offerta importante che fai? Non credo che Amrabat sia insostituibile. Il mercato di gennaio? Non so se in un mercato come quello si possa davvero trovare giocatori utili alla causa. La Fiorentina ha bisogno di poco e nulla, l'unica cosa da migliorare è il reparto d'attacco, forse si può cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Le ultime partite prima della sosta mi fanno pensare che già così la Fiorentina possa crescere molto nella seconda parte di stagione. Mi fido dell'allenatore e della società".