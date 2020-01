Graziani: “Castrovilli mi ricorda Marchisio. Pedro? Pradè meriterebbe un monumento”

L’ex Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Sottil è un ragazzo che deve ancora dimostrate. Ha delle buone caratteristiche di crescita ma ancora non ha fatto niente. La Fiorentina ha fatto bene a blindarlo, a me piace molto. Pedro? Bisognerebbe fare un monumento a Pradè per essere riuscito nonostante tutto a riportarlo in Brasile guadagnandoci un milioncino e forse qualcosa di più. Castrovilli? Mi ricorda Marchisio per la sua capacità di fare sia la fase difensiva che quella offensiva con gli inserimenti. Se il buongiorno si vede dal mattino…”.